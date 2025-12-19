На Дону реализуют два инвестпроекта в АПК на 23 млрд рублей

В Ростовской области инвестиционный портфель пополнился двумя новыми проектами с общим объемом вложений около 23,5 млрд руб. Эти инициативы, направленные на развитие агропромышленного комплекса (АПК), предполагают строительство тепличного комплекса для выращивания овощей ООО ТК «Ольгинский» и комбикормового цеха АО «Батайское». Об этом на инвестиционном совете при губернаторе сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

В 2026 году АО «Батайское» планирует запустить комбикормовый цех, который будет производить 10 т гранулированных кормов для свиней в час. На эти цели компания направила 860 млн руб., из которых 527 уже освоены. Инвестор получил технические условия на подключение к газовым и электрическим сетям, строительно-монтажные работы уже ведутся. В рамках проекта будут построены производственное здание, котельная и склад.

ООО ТК «Ольгинский» реализует второй проект — тепличный комплекс для производства овощей и фруктов в защищенном грунте. Его площадь составит 33 га, а общий объем инвестиций — 22,6 млрд руб. На 1 декабря 2025 года освоено 18,5 млрд руб. Строительство начали в 2023 году и планируют завершить в 2026 году. Производственные мощности комплекса рассчитаны на выращивание 43 тыс. т огурцов ежегодно.

Компания планирует создать 600 новых рабочих мест, а ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 370 млн руб. ежегодно. На строительной площадке уже смонтированы металлоконструкции, проведено остекление крыши теплиц, продолжаются установка систем затемнения и вентиляции и прокладка инженерных коммуникаций и кабельных линий.

