Плановое отключение электричества затронет западную часть Ростова 20 декабря

В Ростове-на-Дону 20 декабря с 11:00 до 15:00 в мкр. «Левенцовский» отключат электричество для аварийного ремонта высоковольтной линии 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ПО «ЦЭС Ростовэнерго» проведет неотложные работы по устранению повреждений на западе Ростова-на-Дону. Без света останутся жители 1-го и 3-го участков мкр. «Левенцовский» в границах пр. Солженицына, улиц Доватора и Еременко, пер. Гарнизонного.

Отключение повлияет на работу насосного оборудования в многоквартирных домах. Возможно снижение параметров холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.

«После завершения ремонтных работ оборудование будет незамедлительно введено в работу, электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Своевременность восстановления энергоснабжения контролируют администрация города и руководство ПАО «Россети Юг — Ростовэнерго».

Валентина Любашенко