Донской минспорта выплатил ХК «Ростов» с 2014 года 750 млн рублей

Минспорта в 2025 году из областного бюджета выделило хоккейному клубу «Ростов» 150 млн рублей, за с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Официальный комментарий по ситуации дали в правительстве региона.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что «Ростов» снялся с участия во Всероссийской хоккейной лиге, сославшись на недостаток финансирования со стороны минспорта.

По данным властей, на Дону хоккеем занимаются более 1,5 тыс. человек.

«Размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице. Кроме того, хоккейный клуб «Ростов» получил возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тыс. зрителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, ХК «Ростов» является полностью коммерческим клубом и содержится за счет средств его учредителя и при этом может получать прибыль с продажи билетов, телевизионных прав, спонсорских контрактов и трансферов.

«Решение об участии клуба или снятии с чемпионата принимается исключительно руководством хоккейного клуба», — подытожили власти.

