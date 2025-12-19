Госавтоинспекция Дона переходит на усиленный режим работы

Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим работы с пятничного вечера до конца выходных для минимизации рисков ДТП и обеспечения безопасности на дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, инспекторы проведут рейдовые мероприятия и профилактические проверки на транспортных артериях города и области. Сотрудники будут контролировать соблюдение ПДД участниками дорожного движения.

Особое внимание уделят предупреждению управления автомобилем в состоянии опьянения. Запланированы выборочные проверки транспорта, выявление нарушений скоростного режима и условий перевозки пассажиров, включая несовершеннолетних.

Валентина Любашенко