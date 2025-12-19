На Дону гражданская инфраструктура получала повреждения из-за атаки БПЛА

Прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным властей, никто из людей не пострадал. Однако в нескольких населенных пунктах повреждения получили гражданские объекты. В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной линии электропередач от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка — возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м.

В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка в Мясниковском районе и села Займо-Обрыв в Азовском районе.

Информация о ущербе будет уточняться.

Константин Соловьев