Главные новости за 19 декабря. Новороссийск

Утром 19 декабря в Новороссийске объявляли режим ракетной опасности. Тревогу сняли спустя час.

Морской порт Анапы обжаловал решение суда Москвы о взыскании долга по аренде участка, на котором расположен причал «Пирс насыпной». Сумма требований составила более 2 млн руб.

Горящий мусорный полигон в Новороссийске проливают водой, очаги горения также засыпают грунтом. По словам заместителя главы города Александра Гаврикова, площадь возгорания сократили до 160 кв. м.

В Новороссийске мошенники обманули местную жительницу на 9,2 млн руб. Женщина несколько месяцев общалась с аферистами под предлогом заработка на инвестициях в интернете.

Администрация Новороссийска выделила более 6 млн руб. на аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме на ул. Суворовской, 71, пострадавшем при атаке БПЛА со 2 на 3 мая. В доме оказались повреждены более 40 квартир, о чем весной сообщал глава города Андрей Кравченко.

За прошедшие месяцы 2025 года Геленджик посетили более 4 млн туристов, о чем заявил мэр курорта Алексей Богодистов. По его словам, номерной фонд в отелях Геленджика на декабрь забронирован на 50%.