Горящий мусорный полигон в Новороссийске проливают водой
Площадь пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске сократилась до 160 кв. м. Об этом 19 декабря сообщил замглавы Александр Гавриков.
Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610
По словам Александра Гаврикова, в ликвидации возгорания задействованы 11 единиц техники. В настоящее время на полигоне проливают водой отдельные очаги пожара и отсыпают грунтом тело полигона.
«Сотрудники пожарной службы продолжают предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения и ликвидации возгорания»,— пишет Александр Гавриков в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что ситуация с пожаром на полигоне «Терра-Н» ухудшается. Глава города пояснил, что руководство объекта проигнорировало предписания федеральных надзорных служб.