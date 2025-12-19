Горящий мусорный полигон в Новороссийске проливают водой

Площадь пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске сократилась до 160 кв. м. Об этом 19 декабря сообщил замглавы Александр Гавриков.

По словам Александра Гаврикова, в ликвидации возгорания задействованы 11 единиц техники. В настоящее время на полигоне проливают водой отдельные очаги пожара и отсыпают грунтом тело полигона.

«Сотрудники пожарной службы продолжают предпринимать все необходимые меры для предотвращения распространения и ликвидации возгорания»,— пишет Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что ситуация с пожаром на полигоне «Терра-Н» ухудшается. Глава города пояснил, что руководство объекта проигнорировало предписания федеральных надзорных служб.

София Моисеенко