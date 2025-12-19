Морпорт Анапы обжаловал решение суда Москвы о взыскании долга по аренде участка

ООО «Черноморские скоростные линии» (оператор морского порта «Анапа») обжаловал в кассации решение московского арбитража о взыскании долга по аренде земельного участка, на котором расположен причал «Пирс насыпной». Сумма требований составила свыше 2 млн руб. (1,36 млн руб. основного долга за период с июля 2023 по июнь 2024 года и 711 тыс. руб. пени). С иском в суд обратилось управление имущественных отношений мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В кассационной жалобе компания указала, что суды неправильно определили ставку арендной платы. По мнению заявителя, согласно решению городского совета Анапы от 13 апреля 2017 года, для участков под причалы установлена ставка 0,3% от кадастровой стоимости. Однако суды применили ставку 2,5%, предусмотренную для территорий портов, вокзалов и аэропортов.

Компания также оспаривает применение коэффициента инфляции при расчете платежей. Ответчик ссылается на пункт 9 решения Совета, согласно которому при изменении кадастровой стоимости индексация на инфляцию не проводится. Новая кадастровая стоимость участка действует с января 2023 года, поэтому за 2023-2024 годы индексация не требуется.

Арбитражный суд Московского округа постановил, что выводы нижестоящих инстанций сделаны преждевременно, суды не установили все существенные для дела обстоятельства и не дали им надлежащую правовую оценку, что привело к неправильному применению норм материального права. Дело направлено на пересмотр в Арбитражный суд города Москвы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Черноморские скоростные линии» зарегистрировано в 2006 году в Москве. Головная компания — закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Частный капитал». Компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта.Выручка за 2024 год составила 43,3 млн руб., убыток — 43,4 млн руб.

Согласно информации с сайта мэрии курорта, морской порт «Анапа» как подразделение ООО «Черноморские скоростные линии» имеет статус международного порта. В собственности ООО «Черноморские скоростные линии» имеются три судна «Сифлайт» (кометы) и пять пассажирских теплоходов. В морском порту ведутся работы по удлинению причала «Пирс Насыпной» на расстояние 140 м для выхода на глубины до 6 м. Реконструкция причала осуществляется для возможности пассажирским судам «Сифлайт» базироваться в порту «Анапа».

Наталья Решетняк