Жительница Новороссийска лишилась 9 миллионов рублей, пытаясь заработать
42-летняя жительница Новороссийска стала жертвой дистанционных мошенников. Женщина лишилась более 9 млн руб. из-за предложения о работе в инвестициях от неизвестного, об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Около трех месяцев горожанка общалась с мошенником в одном из мессенджеров. По данным полиции, незнакомец предложил женщине заработать на инвестициях, а впоследствии убедил перечислить на неизвестные счета 9,2 млн руб.
Жительница Новороссийска перевела мошенникам 6,4 млн руб. собственных сбережений и 2,8 млн руб. кредитных средств. За время общения с аферистом она совершила примерно 50 переводов на мошеннические счета.
В пресс-службе УМВД Новороссийска заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводится расследование.