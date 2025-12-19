Дом, пострадавший при атаке БПЛА в мае, восстановят за 6 млн рублей в Новороссийске

Власти Новороссийска выделили финансирование из муниципального бюджета на восстановление многоквартирного дома на улице Суворовской, пострадавшего в результате майской атаки БПЛА. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации, на ремонтные работы уйдут более 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановлением №6087 и.о. главы Новороссийска Эльвира Кальченко поручила провести неотложные аварийно-восстановительные работы в доме на улице Суворовская, 71. Заказчиком на исполнение ремонтных мероприятий выступит управление городского хозяйства. УГХ должно будет заключить муниципальный контракт на восстановление поврежденных квартир и общедомового имущества.

Денежные средства в сумме свыше 6 млн руб. перераспределят из выделенных средств городского бюджета. Постановление вступило в силу со дня его подписания — 15 декабря 2025 года.

Многоквартирный дом на улице Суворовская, 71 пострадал в результате атаки ВСУ, прошедшей в ночь со 2 на 3 мая. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявлял в своем Telegram-канале, что при налете БПЛА в жилом комплексе оказались полностью разрушены две квартиры, еще в двух жилых помещениях взрыв задел стены и имущество жильцов. В общей сложности повреждения получили более 40 квартир, пострадали четыре человека.

София Моисеенко