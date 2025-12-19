В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело Ирины Чемезовой

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, следует из картотеки суда. Дата первого заседания пока что не назначена.

Ирина Чемезова обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фабула уголовного дела связана с пляжем Tava на озере Таватуй, на которое компания «Новый мир», принадлежащая Ирине Чемезовой, получила гранты от областного департамента туризма.

Напомним, после заседания по рассмотрению меры пресечения Ирина Чемезова поговорила со СМИ, сообщив, что директор департамента Эльмира Туканова подписала акт, в котором указано, что гранты не были реализованы. «Эльмира Туканова подписала, что гранты не реализованы. После чего исчезла примерно на один месяц. Как говорили нам сотрудники департамента, ее нет на связи, она исчезла с радаров, удалила все соцсети и не отвечала никому на телефон. После того, как моего мужа взяли под стражу и когда меня посадили под домашний арест, она появилась. Именно в эти дни»,— рассказала журналистам Ирина Чемезова.

Вскоре компания Чемезовой «Новый мир» попыталась оспорить акт проверки, проведенной департаментом туризма, но суд оставил иск без рассмотрения. В определении суд сообщил, что для оспаривания акта в суде необходимо, чтобы он нарушал права или законные интересы заявителя — то есть на заявителя должны накладывать обязательства или создавать какие-то препятствия его работе. При этом акт проверки не накладывает никаких предписаний и не затрагивает права организации.

Защита Ирины Чемезовой заявляла, что это, прежде всего, спор — хозяйственный и не может быть основанием для уголовного дела.

Кроме этого, ранее Ирина Чемезова была привлечена в качестве третьего лица по делу об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. 10 октября суд изъял в доход государства у них акции компаний «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и других.

Сам экс-супруг обвиняемой — Олег Чемезов, бывший вице-губернатор Свердловской области, арестован до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

