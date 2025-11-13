Бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову продлили арест до 15 февраля

Центральный районный суд Челябинска продлил до 15 февраля срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, сообщил «Ъ-Урал» источник.

По его данным, адвоката экс-чиновника Марию Кирилову не уведомили о судебном заседании, поэтому на заседании суда интересы Олега Чемезова представлял адвокат по назначению.

Олега Чемезова заключили под стражу 30 сентября по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Олег Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил арест до 15 февраля Татьяне Черных, Антону Боликову и Алексею Боброву. В начале ноября Олега Чемезова этапировали в СИЗО Челябинска.

В конце октября стало известно, что Олег Чемезов стал соответчиком по новому исковому заявлению Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение иска.

Артем Путилов, Полина Бабинцева