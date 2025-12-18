Главные новости за 18 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Волгодонске сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку колледжа, завербованную украинскими спецслужбами, которая должна была совершить теракт в месте массового пребывания людей.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека, еще девять получили ранения.

Торговый комплекс «Николаевский рынок» в Таганроге приобрел Виталий Кравчук за 57 млн руб. — вдвое дешевле первоначальной стоимости. Предприниматель выкупил полную долю в уставном капитале общества. Сделка состоялась после нескольких неудачных попыток реализации объекта по начальной цене в 114 млн руб.

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить автобусный парк на 170 единиц — с 570 до 740 машин. Приоритет отдадут транспорту на газомоторном топливе как более экологичному варианту.

Арбитражный суд Ростовской области 20 января 2026 года проведет первое заседание по иску бывшего собственника зерноторговой компании «Родные поля» Петра Ходыкина. Предприниматель требует признать незаконным разрешение регионального УФАС на слияние с «Промэкспедицией».

«Ростовские тепловые сети» проведут перерасчет за отопление жильцам домов, подключенных к Ростовской ТЭЦ-2, которая так и не вышла на полную мощность после аварии.

В 2026 году может быть восстановлено прямое железнодорожное пассажирское сообщение между Ростовской областью и Донбассом.