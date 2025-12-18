Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Поезда между Ростовом и Донбассом могут запустить в 2026 году

В 2026 году может быть восстановлено прямое железнодорожное пассажирское сообщение между Ростовской областью и Донбассом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас есть сложности, в том числе связанные с административными барьерами. Вместе с СКЖД и правительством ДНР мы их обязательно преодолеем», — отмечает министр.

Ситуацию с возобновлением водного сообщения между Доном и Донбассом госпожа Беликова называет более сложной, поскольку Ростовской области необходимо обеспечить будущий маршрут судами, а Донецкой Народной Республике — создать причалы.

Наталья Белоштейн

