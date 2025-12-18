В Ростове-на-Дону увеличат автобусный парк до 740 машин в 2026 году

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить автобусный парк на 170 единиц — с 570 до 740 машин. Приоритет отдадут транспорту на газомоторном топливе как более экологичному варианту. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Константин Лашенко во время обсуждения стратегии развития транспортной системы Ростова-на-Дону.

По словам чиновника, на шести маршрутах — №3, 33, 34, 35, 42 и 71 — начнут работать автобусы особого большого класса. «На некоторых маршрутах требуется увеличение класса вместимости подвижного состава», — пояснил господин Лашенко.

Среди других планов модернизации транспортной системы города — открытие новых маршрутов №39а и 97, реконструкция троллейбусного маршрута №6. Власти также намерены расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта и обновить остановочные пункты.

Валентина Любашенко

