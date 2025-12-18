Бывший владелец «Родных полей» подал иск против УФАС

Арбитражный суд Ростовской области 20 января 2026 года проведет первое заседание по иску бывшего собственника зерноторговой компании «Родные поля» Петра Ходыкина. Предприниматель требует признать незаконным разрешение регионального УФАС на слияние с «Промэкспедицией». Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на материалы арбитражных судов.

По мнению юристов, удовлетворение требований позволит бизнесмену добиваться компенсации ущерба от национализации его бизнеса.

Основанием для обращения в суд стала противоречивая позиция антимонопольного ведомства относительно «Родных полей». Как отмечают защитники Ходыкина, УФАС годами не считало фирму стратегическим предприятием, но поменяло точку зрения в конце 2024 года после требования Генпрокуратуры изъять компанию в пользу государства.

«Получается, что либо "Родные поля" не являются стратегической компанией и решение суда об изъятии незаконно, либо "Родные поля" стратегическое общество, но тогда все решения антимонопольной службы в отношении компании являются незаконными. Третьего не дано»,— пояснил адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы предпринимателя.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Петр Ходыкин основал «Промэкспедицию» в 2002 году как терминал для перевалки зерна в азовском порту. Позже бизнесмен создал зерноторговую фирму «ТД РИФ», которую в апреле 2024 года переименовал в «Родные поля».

Валентина Любашенко