Муниципальный рынок в Таганроге продали со скидкой 50%

Торговый комплекс «Николаевский рынок» в Таганроге приобрел Виталий Кравчук за 57 млн руб. — вдвое дешевле первоначальной стоимости. Об этом свидетельствуют данные на платформе «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, предприниматель выкупил полную долю в уставном капитале общества. Сделка состоялась после нескольких неудачных попыток реализации объекта по начальной цене в 114 млн руб.

Продажа муниципального имущества растянулась на длительный период. Рынок перешел в частные руки еще в 2012 году, однако городские власти сочли его менеджмент малоэффективным и вынесли на торги. Покупателя удалось найти только после 50% снижения стоимости.

Комплекс располагается на Николаевском шоссе, 2, занимая территорию 0,8 га. Согласно учредительным документам, уставный капитал организации достигает 37,9 млн руб. Основным направлением работы предприятия является сдача в аренду и управление недвижимостью. На балансе рынка трудятся 21 человек.

Валентина Любашенко