Жильцам подключенных к Ростовской ТЭЦ-2 домов сделают перерасчет за тепло

«Ростовские тепловые сети» проведут перерасчет за отопление жильцам домов, подключенных к Ростовской ТЭЦ-2, которая так и не вышла на полную мощность после аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Это ситуация, которая не имеет оправданий: жители несколько дней были без тепла, услуга до сих пор не оказывается в полном объеме, а им уже приходят счета. Да еще и по нормативу, то есть больше, чем обычно. Это верх несправедливости»,— отметил глава региона.

По информации губернатора, за аварией стоят системные сбои: высокий износ оборудования ТЭЦ, отсутствие алгоритма взаимодействия между РТС и УК.

Кроме этого, Юрий Слюсарь поручил до конца недели утвердить регламент взаимодействия всех служб на случай аварий.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений. Режим подачи тепла так и не отлажен.

Наталья Белоштейн