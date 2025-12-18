Главные новости за 18 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронеже расторгли контракт с подмосковной фирмой «Черил», которая еще полгода назад должна была завершить благоустройство набережной Авиастроителей. Там можно увидеть и спортивные площадки, и новые лестницы, но довести дело до конца подрядчик не смог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, Советская площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Советская площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 19 арбитражном апелляционном суде устояло решение первой инстанции, исключившей местную строительную компанию «Коттедж-индустрия» из реестра недобросовестных подрядчиков, куда ее внесла антимонопольная служба. По мнению суда, фирма не виновата в том, что банки не предоставили вовремя гарантию исполнения контракта на возведение пристройки к школе.

Взрыв газа разрушил частный дом в белгородском селе Драгунское — с ожогами госпитализирована 20-летняя девушка.

Компании из разрушенных украинским вторжением Суджанского, Кореневского и Глушковского районов Курской области собираются реализовать внутри региона инвестпроекты на 2 млрд руб. — например, планируют выращивать салат, разводить форель и перерабатывать мясо.

Так и не нашлось желающих купить за 20,9 млн руб. участок со зданием столовой на улице Алмазной в Липецке: торги признаны несостоявшимися.

Специалисты Россельхознадзора выехали к бизнесменам, выпускающим корм для животных — например, «лососевое» масло из отходов минтая по цене 1,6 тыс. руб. за бутылочку — но не нашли по адресу в орловском Мценске никакого производства.

Тамбовский аэропорт — единственный действующий в Черноземье — поставил рекорд: обслужил с начала года 31,2 тыс. пассажиров.

Юрий Голубь