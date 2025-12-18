В орловском Мценске нашли фантомную фабрику кормов с каннабиноидами

Россельхознадзор обнаружил, что зарегистрированная в Мценске Орловской области производственная площадка ООО «Биоинновации», якобы выпускающая «Печенье для домашних животных с каннабидиолом (Dr.Filkins)» и «Лососевое масло с конопляным маслом (Dr. Filkins)», в действительности не существует. Об этом сообщили в контролирующем органе.

Специалисты ведомства заинтересовались предприятием после того, как проанализировали его транзакции с помощью информационной системы «Меркурий». Она показала, что «лососевое» масло производится вовсе не из лососевых, а из отходов минтая и другой дешевой рыбы. Кроме того, в качестве сырья для печенья в производственном сертификате указана неподконтрольная ветнадзору продукция, однако, согласно карточке товара на маркетплейсе, в составе значатся животные жиры и костная мука. В отзывах сообщалось, что продукция «Биоинноваций» вызывает у домашних животных аллергию. При всем этом пакетик печенья продается за 2 тыс., а бутылочка масла — за 1,6 тыс. руб.

Выехав по адресу регистрации, сотрудники Россельхознадзора прибыли к жилому дому и не нашли никаких следов производства. Фирме объявлено предостережение о недопустимости нарушений, производственные сертификаты аннулированы.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Биоинновации» зарегистрировано в июне прошлого года в Мценске. Основной вид деятельности — производство кормов для непродуктивных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный собственник — Даниил Благин. Выручка за 2024 год составила 698 тыс. руб., убыток — 373 тыс. руб.

В начале декабря Россельхознадзор нашел на одном из курских предприятий 14,6 т говяжьей печени из неизвестного сырья.

Юрий Голубь