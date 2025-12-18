Курские компании из приграничья заявили инвестпроекты на 2 млрд рублей

Компании из Суджанского, Кореневского и Глушковского районов Курской области заявили о планах реализовать инвестиционные проекты внутри региона на сумму свыше 2 млрд руб. Об этом сообщило региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».

В числе проектов — ферма кореневского АО «Агрофирма "Открытие"» (ранее занималось разведением свиней) по выращиванию салатов с объемом инвестиций 624 млн руб., мощностью 551 т салата в год. Предприятие расположится на участке площадью 47,2 тыс. кв. м в индустриальном парке «Юбилейный».

АО «Агропромышленный альянс «ЮГ» (ранее занималось растениеводством в Суджанском районе) планирует реализацию проекта рыбной фермы по выращиванию форели с объемом инвестиций 1 млрд руб. Мощность предприятия составит 1,2 тыс. т рыбы в год. ЗАО «Суджанский мясокомбинат» планирует перезапустить мясопереработку с упором на су-вид (вакуумная упаковка) и полуфабрикаты в индустриальном парке «Фатеж».

О том, как приграничные компании столкнулись со сложностями при получении компенсаций — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова