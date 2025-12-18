Никто не выкупил участок со столовой в Липецке за 21 млн рублей

Торги по продаже земельного участка со зданием столовой на улице Алмазной в Липецке признаны несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на аукцион. Стартовая цена лота составляла 20,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

В составе лота был земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м стоимостью 5,9 млн руб. и одноэтажное здание столовой площадью 960,6 кв. м за 14,9 млн руб. Лот на торги выставило АО «Российский аукционный дом» в конце ноября. По информации портала ГИС «Торги», новые торги пока не объявлены.

Участок выставили на торги во второй раз, первый аукцион по продаже лота за аналогичную цену объявили в октябре и признали не состоявшимся.

Двумя неделями ранее из-за отсутствия заявок также не состоялись торги по продаже двух нежилых помещений и земельного участка на улице Октябрьской, 30 в Орле. Стартовая цена лота составляла 258,4 млн руб.

Ульяна Ларионова