В Воронеже расторгли контракт на благоустройство набережной за 300 млн

Управа Левобережного района Воронежа 15 декабря в одностороннем порядке расторгла контракт на выполнение работ по благоустройству части территории набережной Авиастроителей. Цена контракта составляла 300,8 млн руб., в июне 2024 года он достался подмосковному ООО «Строительная компания "Черил"» Альберта Маргаряна. Информация о расторжении появилась на портале госзакупок.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену контракта. По техническому заданию, работы требовалось завершить до 30 июня текущего года. В процессе работ к подрядчику возникли претензии со стороны городской администрации, и 30 октября было опубликовано решение об одностороннем отказе управы Левобережного района от исполнения контракта. В качестве обоснований указывалось нарушение сроков. После этого, в начале ноября прокуратура Воронежской области подала иск на 36,4 млн руб. в отношении «Черил» и управы района. Следующее заседание по этому делу назначено на 15 января 2026 года.

В конце ноября мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил журналистам, что у администрации к подрядчику «такие же претензии, как и у прокуратуры». Он также подчеркнул, что на объекте ведется ежедневный контроль, и при подходящих погодных условиях работы продолжатся на протяжении декабря.

Решение о расторжении контракта в управе района подписали 2 декабря. В нем в частности говорится, что подрядчиком нарушены сроки выполнения следующих работ: «устройство сетей наружного освещения», «устройство сетей охранного телевидения», «страмп», «лестницы», «тротуары, площадки, покрытия», «проезды», «автополив», «малые архитектурные формы», «озеленение территории в 2024 и 2025 годах». Помимо этого отмечается: входящим письмом от 17 сентября компания «Черил» уведомила управу района, что подрядчиком не будут выполнены работы общей стоимостью 41,7 млн руб.

На портале госзакупок указано, что по состоянию на 18 декабря стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 200 млн руб. Заказчиком фактически оплачено 188,4 млн руб.

ООО «Строительная компания "Черил"» было зарегистрировано в Химках Московской области в марте 2020 года. Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, единственный учредитель и генеральный директор предприятия — Альберт Маргарян. Прошлый год компания «Черил» закончила с выручкой 1,2 млрд руб. и чистой прибылью 40,4 млн руб. Годом ранее показатели составили 265,5 млн и 14,8 млн руб. соответственно. С октября 2020-го фирма получила 14 госконтрактов совокупно на 382 млн руб., и только один из них — в Воронеже. Он составляет почти 80% от всей суммы.

На этой неделе также стало известно, что в связи со смещением сроков федерального финансирования в размере 400 млн руб. в рамках инфраструктурного бюджетного кредита срок действия контракта на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа продлен до конца 2026 года. Ранее работы планировалось завершить 14 января.

