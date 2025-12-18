ФАС отказали в жалобе на исключение воронежской фирмы из числа недобросовестных

19 арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области и не изменил решение первой инстанции, признавшей недействительным включение в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спорное решение было принято УФАС в начале июня из-за конкурса на возведение пристройки к школе № 1 в Верхней Хаве, который «Коттедж-индустрия» выиграла в мае этого года. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Воронежское УФАС посчитало, что подрядчик «не проявил должной степени заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и обращении за банковской гарантией. В компании же заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения.

В середине октября областной арбитражный суд отменил решение о включении «Коттедж-индустрии» в реестр недобросовестных поставщиков, посчитав, что обеспечение контракта не было внесено из-за независящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Строителей подвели банкиры».

Юрий Голубь