Тамбовский аэропорт обслужил за 11 месяцев более 31 тысячи пассажиров

С января по декабрь 2025 года аэропорт «Донское» в Тамбове обслужил 31,2 тыс. человек. При этом только за ноябрь число пассажиров достигло 1920 человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

В 2024 году этот показатель достиг 38,9 тыс. человек, показатель был самым высоким за последние 10 лет. В 2021 году «Донское» обслужило 31,8 тыс. пассажиров, в 2022-м — 25,6 тыс., в 2023-м — 31,6 тыс.

В этом году в аэропорту несколько раз вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В последний раз меру вводили в середине октября.

После начала спецоперации были закрыты все аэропорты Черноземья, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. В сентябре стало известно, что работы по модернизации вспомогательных аэродромных покрытий воздушной гавани могут быть включены в план на 2026–2030 годы.

Подробнее о ситуации в неработающих аэропортах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова