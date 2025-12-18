Появилось видео взрыва газа в белгородском селе Драгунское

Взрыв бытового газа уничтожил частный жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В региональной прокуратуре 18 декабря сообщили, что в результате инцидента пострадала 20-летняя местная жительница. Девушка госпитализирована с ожогами, она находится в специализированном отделении областной больницы. Ведомство также опубликовало видеозапись происшествия.

Взрыв произошел вчера, 17 декабря, в доме на Рябиновой улице. По предварительным данным СУ СК по Белгородской области, причиной стало неосторожное обращение с бытовыми газовыми приборами. Криминалисты осматривают место происшествия, поврежденное газовое оборудование изъято.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в Драгунском поступило спасателям в 16:42. На месте происшествия работали 16 человек и пять единиц спецтехники. Полную ликвидацию пожара объявили в 17:48.

«В ходе проверки органы прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности при использовании газового оборудования»,— заявили в прокуратуре Белгородской области.

В середине ноября бытовой газ взорвался в частном доме в белгородской Алексеевке. В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожара за этим не последовало. Как сообщал «Ъ-Черноземье», при взрыве пострадал один человек.

Денис Данилов