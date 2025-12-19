Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 20–21 декабря
18 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых ромком «Вечность» и приключенческий триллер с Мадсом Миккельсеном в главной роли «Поймать Монстра». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Вечность
- Режиссер: Дэвид Фрейн
- В ролях: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф, Бетти Бакли, Джон Эрли
- Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия / США / 113 мин.
- Слоган: «Выбери любовь всей жизни»
- В прокате: с 18 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «…фильм дарит зрителям возможность провести пусть не вечность, а два часа в волшебном Мире Романтических Комедий, где все молоды, красивы и так или иначе счастливы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Загробный треугольник».
Поймать монстра
- Режиссер: Брайан Фуллер
- В ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим
- Жанр: фэнтези / США / 106 мин.
- В прокате: с 18 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Поймать монстра" представляет собой вариацию "Леона" (1994), снятую в кукольной эстетике "Амели" (2001), одного из любимых фильмов Фуллера, с приветами франшизе "Джон Уик" и другим картинам про тайные общества ассасинов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Восставший из-под кровати».
Елки 12
- Режиссеры: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников
- В ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов
- Жанр: комедия / Россия / 85 мин.
- Слоган: «Праздник приходит с нами!»
- В прокате: с 18 декабря
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде».
Фэкхем-Холл
- Режиссеры: Джим О’Хенлон, Гордон Сид
- В ролях: Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи, Эмма Лейрд, Том Фелтон, Ли Бордман
- Жанр: комедия / Великобритания / 97 мин.
- В прокате: с 18 декабря
Кинопрокатчик «Парадиз»: «1931 год, Англия. Мелкий мошенник Эрик Нун удачно вписался в штат лакеев богатого английского дома Дэвенпорт, сразу положив глаз на хозяйскую дочку Роуз. Его беззаботная жизнь продолжается до тех пор, пока внезапное убийство не делает его главным подозреваемым. Отныне, чтобы выбраться сухим из воды, ему предстоит не только разоблачить настоящего преступника, но и перехитрить конкурента в борьбе за руку и сердце девушки».
Ассасин: Смертельная битва
- Режиссер: Лу Ян
- В ролях: Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Ван Шэнди
- Жанр: боевик, фэнтези / Китай / 134 мин.
- В прокате: с 18 декабря
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели».
Дело семейное
- Режиссер: Алекс Уинтер
- В ролях: Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган, Билли Лурд, Ник Нейм, Алекс Уинтер
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 97 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «При просмотре фильма сразу приходят на ум братья Коэн и их трагикомедии о жадных глупцах, которые в попытках обмануть судьбу глубже и глубже увязают в неприятностях…
Особых сюрпризов от фильма ждать не стоит: все, что может пойти не так, пойдет не так. Финал же способен удивить: кто бы мог подумать, вся эта история с полудюжиной трупов — о том, что нет в мире ничего важнее семьи!»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Брат и сестра — одна сатана».
Стервятники
- Режиссер: Питер Дурунцис
- В ролях: Сами Буажила, Мэллори Ванек, Жан-Пьер Дарруссен, Валери Донзелли, Стефан Крепон, Андреа Бесконд
- Жанр: триллер, драма, криминал / Франция / 104 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Андрей Плахов: «Все это более или менее любопытно, но скорее напоминает газетную статью, а не художественный фильм.
Компенсацию — настоящий саспенс — зритель получает ближе к финалу, в сцене, где безоружные отец с дочерью оказываются поздно вечером в провинциальной глуши в придорожном ресторане "Наполеон" практически наедине с группой преступников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Саспенс против схемы».
Сожалею о тебе
- Режиссер: Джош Бун
- В ролях: Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Мэйсон Темз, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд
- Жанр: драма, мелодрама / Германия, США / 116 мин.
- Слоган: «Любовь начинается с риска»
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сожалею о тебе" — чистейшей воды мелодрама, какие в наше время с больших экранов почти полностью переместились на маленькие. В самом жанре, конечно, ничего плохого нет, однако фильм и снят как ординарное телемыло».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мыло в глаз попало».
Тропа гнева
- Режиссер: Олег Фомин
- В ролях: Максим Дрозд, Анфиса Черных, Павел Чинарев, Артём Ткаченко, Алена Бабенко, Артур Ваха
- Жанр: боевик / Россия, Таджикистан / 91 мин.
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «То есть, оказывается, получить госфинансирование любой ленивой и презирающей зрителей поделке проще простого. Достаточно вписать в макулатурный сценарий фразу о том, что янки противно пахнут фастфудом,— и дело сделано».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Папа смог».
Семейный приговор
- Режиссер: Крис Коттэм
- В ролях: Колм Мини, Пол Райзер, Люсьэнн МакЭвой, Джейн Леви, Дес Кеог, Шила Флиттон
- Жанр: комедия / Ирландия / 102 мин.
- Слоган: «Глубокая семейная вражда»
- В прокате: с 11 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Дальнейшие поиски комедийности в этом кинопродукте без вкуса и цвета грозят завести в тупик».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Желание быть ирландцем».