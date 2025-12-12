Мыло в глаз попало

На экранах — фильм «Сожалею о тебе» (Regretting You) Джоша Буна, экранизация опубликованного в 2019 году одноименного романа Колин Гувер. На сей раз режиссер, известный по душещипательной истории юной любви «Виноваты звезды» (2014), мало кого заставит искренне прослезиться, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Сожалею о тебе»

Фото: Paramount Кадр из фильма «Сожалею о тебе»

Фото: Paramount

Несмотря на узнаваемый, хоть и без звезд первой величины, актерский состав и довольно известное имя постановщика, главная приманка для зрителей «Сожалею о тебе» — это, конечно, Колин Гувер. Все ее книги становились бестселлерами начиная с первого, изданного за свой счет в 2012 году романа «В метре друг от друга» (Slammed). Но по-настоящему звезда Гувер взошла во время пандемии, когда ее произведения начали рекомендовать своей миллионной аудитории блогеры-книголюбы из TikTok. Благодаря их поддержке продажи книг Гувер, переведенных на множество языков, включая русский, уже превысили 20 млн экземпляров по всему миру и не собираются останавливаться.

Первая киноадаптация ее произведения вышла на экраны в прошлом году. «Все закончится на нас» собрал в мировом прокате более $350 млн — отличный результат для фильма с бюджетом $25 млн, предназначенного взрослой аудитории и не являющегося частью франшизы. Правда, этот успех был заслонен громким скандалом: главная звезда картины Блейк Лайвли обвинила режиссера и своего экранного партнера Джастина Бальдони в харассменте, организации очерняющей пиар-кампании против нее и еще парочке смертных грехов и подала на него в суд. Бальдони ответил встречным иском; их разбирательство тянется больше года, сопровождаемое горячим интересом СМИ и широкой публики.

В случае «Сожалею о тебе» обошлось (пока) без скандалов, но и без большого успеха. Критики картину разругали, зрители оказались менее придирчивы, однако на сборах это не отразилось: выйдя в мировой прокат в октябре, на сегодня фильм заработал около $90 млн при бюджете $30 млн. И такой прохладный прием вполне можно понять.

Начинается фильм с флешбэка, в котором взрослые актеры, омоложенные с помощью цифровых технологий, изображают тинейджеров. Прилежная отличница Морган (Эллисон Уильямс) встречается с душой компании Крисом (Скотт Иствуд), а ее сестра веселушка-поскакушка Дженни (Уилла Фицджералд) — с тихим очкариком Джоной (Дейв Франко). При этом очевидно, что Джона влюблен в Морган.

И вообще, поменяйся сестры бойфрендами — обе пары вышли бы куда более гармоничными. Но Морган беременна от Криса, так что проверить эту теорию им не удается.

Спустя 17 лет Морган и Крис благополучно женаты и растят подросший результат этой беременности — дочку Клару (Маккенна Грейс). Джона возвращается в город после долгих лет отсутствия, возобновляет отношения с Дженни, и у них рождается сынишка. Но всеобщим счастьем зрителей не развлечешь, так что Крис и Дженни погибают в автокатастрофе. Да, они были в одной машине, и да, у них был роман.

Теперь Морган и Джоне надо как-то справляться одновременно с горечью от предательства и скорбью. А юная Клара вообще не понимает, что происходит, ведь мама решила скрыть от нее обстоятельства смерти отца и любимой тети, чтобы девушка в них не разочаровалась. Все это приводит к ссорам, слезам, хлопанью дверями и неловкому молчанию за семейным столом, которых можно было бы избежать, если бы персонажи просто поговорили друг с другом. А еще у Клары случается первая любовь с совершенно приличным юношей Миллером (Мейсон Темз), к которому ее мама относится так, будто он пьет, наркоманит и ворует гусей. А Джона «внезапно» признается Морган, что всегда любил только ее.

«Сожалею о тебе» — чистейшей воды мелодрама, какие в наше время с больших экранов почти полностью переместились на маленькие.

В самом жанре, конечно, ничего плохого нет, однако фильм и снят как ординарное телемыло. Героини, ложась спать в слезах, просыпаются поутру с идеальным макияжем, их волосы в любых обстоятельствах уложены безупречно. Мизансцены, хоть радостные, хоть печальные, похожи на рекламные ролики полезных завтраков для всей семьи. А актеры, особенно представляющие поколение родителей, отыгрывают кипящие, по замыслу автора, страсти, будто читают текст с телесуфлера, даже почти не глядя друг на друга. Возможно, они прямо во время съемок начали сожалеть об участии в этом проекте. Как и многие зрители — о потраченном времени.