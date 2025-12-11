На экранах — российско-таджикский фильм Олега Фомина «Тропа гнева». Михаил Трофименков не нашел в себе сил даже как следует раскритиковать это «патриотическое» кино «для галочки», снятое в духе голливудской «категории Z».

«Русского Рэмбо» зовут Юрием Марковым (Максим Дрозд). В 1990-х он служил на таджикско-афганской границе в разгар местной гражданской войны. После гибели жены он ушел в отставку, залег в берлогу в Ленинградской области, перестал стричься-бриться и запил горькую.

Так и пил Юрий ровно четверть века, пока до него не донеслась весть о похищении афганскими бандитами дочурки Кати (Анфиса Черных). Катя, известная тележурналистка, виня отца в маминой гибели, отношений с ним почти не поддерживала. Но теперь оказалось, никто на белом свете, никакие спецслужбы помочь ей не могут: только папа. Тем более у похитителя Басира (Сослан Фидаров) свои счеты именно к Юрию, и он вызывает того в Афганистан, дав сроку пять дней: иначе Катя умрет.

Дело в том, что в 1998-м Юрий со своими бойцами застрелил четырех контрабандистов — отца и трех братьев Басира. А Басира почему-то отпустили обратно за Пяндж: дескать, он же не стрелял. Грубое нарушение устава, между прочим.

И именно Басир убил жену Юрия, а теперь нацелился через дочку добраться и до него. Замес, достойный индийской мелодрамы.

Юрия же алкоголь, судя по всему, законсервировал в прежнем боевом качестве. Услышав о похищении Кати, он, как бутылки со стола, смахнул и четвертьвековой хмель, и похмелье, чтобы рвануть на рейс Москва—Душанбе. Побриться-постричься разве что забыл: из-за несоответствия внешнего вида фотографии в паспорте ему отказали в посадке, но не беда. Юрий мгновенно привел себя в уставный вид в аэропортовском туалете, откуда вышел как новенький.

С тех пор все ему удается как по мановению волшебной палочки. Прилетев в Душанбе, сразу же встретил некогда влюбленную в него медсестру Святскую (Алена Бабенко) и бывшего подчиненного Саидова (Махмадсаид Шохиён), ставшего 150-килограммовым начальником местной госбезопасности.

Быстренько вычислил пособников похитителей, немного их помучил. Быстренько перешел границу под видом дервиша и тут же наткнулся на доброго пастуха, имеющего к Басиру свои счеты и снабдившего Юрия оружием. Быстренько пробрался в логово похитителя, положил по принципу «одна пуля — один враг» несколько десятков опытных афганских головорезов и спас дочь.

Иногда кажется, что герой откровенно зевает, расстреливая очередной магазин: в самом деле, что за враги такие дурные, все лезут и лезут под пули. Пару раз сорвался было в пропасть, но пропасти оказались неглубокие, бюджетные такие.

В общем, никакого тебе саспенса, никакого тревожного ожидания, никаких нежданных поворотов сюжета, никакого азарта схватки, никакого обещанного гнева. Пришел, увидел, победил. Словно в булочную за углом сбегал.

Впрочем, Катя и ее товарищи по несчастью, продюсер Кристина (Екатерина Стеблина) и оператор Влад (Павел Чинарев), могли бы справиться с супостатами и сами. Первый, неудачный побег из зиндана они совершили гениально просто. Спели часовому «баю-баюшки-баю», тот и задрых на посту. Такого тактического приема мировая история доселе не знала: надо бы включить его в учебники спецслужб.

Иногда кажется, что Олег Фомин, некогда («Господа офицеры: спасти императора», 2008) вполне владевший жанром истерна, и сам откровенно скучает, не зная, чем заполнить полтора экранных часа. Отсюда многочисленные вставки то любительской, то стилизованной под любительскую хроники счастливой семейной жизни и боевых будней 1990-х.

И как раз семейная линия вызывает самые серьезные претензии к фильму. Офицерские жены, тем более жены пограничников, особая каста. Привычные и к переездам за тысячи километров, и к многолетнему прозябанию в дальнем гарнизоне, и к тому, что мужа провожаешь каждый раз как в последний. Оля прожила с Юрием на границе не один год, там родилась и выросла их дочь, там они пережили самые жуткие годы гражданской войны. Участие в ней наших пограничников запомнилось подвигом 12-й заставы Московского погранотряда, потерявшего в бою с басмачами 13 июля 1993 года двадцать пять человек.

Но Оля ведет себя как избалованная истеричка, сдуру вышедшая за лейтенантика и в первый же день ужаснувшаяся реалиям службы. Ежедневно достает мужа: тебе что, больше всех надо? ты что, ждешь, чтобы нас всех убили? о Кате подумай!

Нелепость ситуации достигает апогея, когда уже по дороге на родину Оля выскакивает из мужниного автомобиля и с криком «я уезжаю в Питер» вытаскивает из багажника элегантный чемодан на колесиках.

Тут-то ее и застрелил Басир, которому, очевидно, сам Аллах сообщил, что в таком-то часу, на таком-то повороте горной дороги эта истеричка затормозит машину. А машину с Юрием и Катей он подорвал из гранатомета так, что она, кувыркаясь, слетела в пропасть. Только не спрашивайте, как пассажирам удалось выскочить из нее невредимыми. Иначе придется задать слишком много вопросов фильму, состоящему из сюжетных нестыковок. Достаточно сказать, что о похищенном операторе герои в какой-то момент вообще забывают. И только в финале спохватываются: как там Влад? А Влада, сообщает Саидов, уже спасли. Ну, спасли, и славно. Только не спрашивайте, кто и как.

«Патриотическую» актуальность фильму придает разве что пара критических реплик в адрес «америкосов»: что плохие, что хорошие афганцы дружно предпочитают им «шурави». Да еще реверансы в адрес талибов: дескать, Басир лютует, поскольку у «новых властей» до него еще руки не дошли.

То есть, оказывается, получить госфинансирование любой ленивой и презирающей зрителей поделке проще простого. Достаточно вписать в макулатурный сценарий фразу о том, что янки противно пахнут фастфудом,— и дело сделано.

Михаил Трофименков