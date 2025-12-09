Брат и сестра — одна сатана

В прокат выходит фильм «Дело семейное» Алекса Уинтера — черная комедия, наследующая традициям братьев Коэн, хотя и исполненная в более схематичной и поверхностной манере. Но фильм вполне способен развлечь, если зритель обладает устойчивостью к насилию на экране, считает Юлия Шагельман.

Те, чьи подростковые годы пришлись на 1990-е, могут помнить Алекса Уинтера по франшизе «Невероятные приключения Билла и Теда» (фильмы 1989 и 1991 годов и два сезона мультсериала между ними) о старшеклассниках, путешествующих во времени, где он играл в паре с Киану Ривзом. Ривз стал звездой, а вот Уинтера ждала куда менее громкая карьера: он снимался в сериалах и не слишком заметных фильмах (в 2020 году они с Киану воссоединились в сиквеле «Билла и Теда», но тот прошел без особой шумихи), а также снимал сам — документальные ленты, сериалы и жанровое кино средней руки. К последнему разряду относится и «Дело семейное», или, как фильм называется в оригинале, «Взрослая жизнь».

Эта самая жизнь не слишком удалась у героя фильма сценариста Ноа (Джош Гэд), который за долгие годы, проведенные в Лос-Анджелесе, не сумел пристроить ни одного своего сценария. Возможно, причина его неудач в том, что он в свои сорок продолжает вести себя как подросток, предпочитая усидчивой работе марихуану и порно. Его сестра Меган (Кая Скоделарио) повзрослеть сумела: у нее дом, муж Диего (Ник Нейм) и двое сыновей-школьников, один из которых болен диабетом, и мама добросовестно следит за его уровнем сахара. Только с деньгами у них негусто: семья живет на преподавательскую зарплату Диего, в то время как Меган подрабатывает продажей вещей через интернет на паях с подругой.

Отец Ноа и Меган умер, а их мать Джуди (Ингунн Омхольт) живет отдельно под присмотром сиделки Грейс (Билли Лурд). Когда у Джуди случается инсульт, Ноа возвращается в родной город и родительский дом, не особо скрывая, что ждет только скорой смерти матери, чтобы этот самый дом продать и расплатиться с долгами. Однако при осмотре дома их с сестрой ждет пренеприятный сюрприз: в подвале они обнаруживают замурованный в стену труп их соседки Пэтти, исчезнувшей тридцать лет назад. Тогда весь город подозревал, что ее убил муж, но оказывается, родители Ноа и Меган все эти годы хранили страшную тайну.

Разумеется, если бы брат и сестра приняли единственно верное решение и позвонили в полицию, фильм остался бы короткометражкой. Так что они решают перепрятать труп и делают это настолько «умело», что его находят прямо на следующий день, и следовательница (Камилль Джеймс) приходит с расспросами в больницу к Джуди. Ко всему прочему выясняется, что сиделка все знала, а о чем не знала, догадалась, и теперь она начинает шантажировать Ноа и Меган, требуя трудноподъемные для них $10 тыс. Так что им придется выкручиваться, в результате чего из шкафов посыплются не только иссохшие скелеты, но и свеженькие мертвецы.

При просмотре фильма сразу приходят на ум братья Коэн и их трагикомедии о жадных глупцах, которые в попытках обмануть судьбу глубже и глубже увязают в неприятностях.

Правда, здесь главные герои совсем не дурачки — поначалу даже инфантильный неудачник Ноа и уж тем более его добропорядочная сестра выглядят адекватными членами общества. Парадоксально, но по ходу действия Меган оказывается из них двоих более аморальной и жестокой.

Объем и колорит фильму придает галерея эксцентричных персонажей второго плана, в первую очередь восхитительно вульгарная Грейс, которая хочет не только нагреть руки, но и отомстить людям, которые не ухаживают за своими престарелыми родителями сами, а нанимают профессионалов — она считает это неправильным. Несколько ярких эпизодов подарят прибабахнутый кузен Меган и Ноа по имени Боди (Энтони Кэрриган), друг Грейс Т’Шон (Шон Симмс) — тишайший парикмахер устрашающего вида, которым она хочет припугнуть объектов шантажа, и понурый сын покойной Пэтти Дуг, которого играет сам режиссер.

Особых сюрпризов от фильма ждать не стоит: все, что может пойти не так, пойдет не так. Финал же способен удивить: кто бы мог подумать, вся эта история с полудюжиной трупов — о том, что нет в мире ничего важнее семьи!