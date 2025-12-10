Саспенс против схемы

На экраны выходит французский социально-криминальный триллер «Стервятники» режиссера Питера Дурунциса. Слишком назидательный и схематичный в первой своей половине, фильм развлек Андрея Плахова напряженным — в лучших традициях жанра — финальным эпизодом.

Журналистское расследование приведет Аву (Мэллори Ванек) и ее отца (Сами Буажила) в логово убийц

Фото: Киномания

Название «Стервятники» имеет двойную природу. Фильм начинается с сообщения об убийстве шестнадцатилетней Джессики Френель: несчастная умерла в муках, облитая кислотой. Хотя на теле не было следов сексуального насилия, молодая стажерка Ава (Мэллори Ванек), участвующая в журналистском расследовании и явно пропитанная феминистскими идеями, сразу чувствует, чем дело пахнет. Она начинает свою статью об этом преступлении примерно так: «Девочка играет в игрушки, потом становится девушкой и в один прекрасный день видит вокруг себя стаю птиц, преследующих ее. Это мужчины-стервятники. Среди них есть один парень, которому она хочет нравиться, ради него подводит глаза и красит губы. Он это замечает, но замечают и все остальные».

Итак, мужчины-стервятники. В то же время этим словом часто называют «полевых журналистов» из отделов преступности и желтой прессы; главные герои фильма относятся к этой категории. Они работают в региональном еженедельнике «Детектив» и занимаются альтернативными расследованиями дел, которые частенько не доводят до конца правоохранительные органы. Они нередко идут на риск, пользуются в том числе и не вполне законными методами сбора информации, манипулируют свидетелями и не гнушаются взломом домов.

Чего не сделаешь ради сенсационного материала и повышения тиража продаж: ведь на пятки их изданию наступает не только Paris Match, но даже конкурирующие с «Детективом» журналы комиксов.

Руководит группой журналистов циничная дама по прозвищу Маман (Андреа Бесконд), от которой зависят размеры окладов и повышения по службе. Сами же ее подчиненные — скорее идеалисты, они действительно хотят разоблачить преступников и восстановить справедливость. Среди них колоритный ветеран Крис (Жан-Пьер Дарруссен), эмансипированная Сольвейг (Валери Донзелли), опытный профи Самюэль (Сами Буажила), он же отец Авы. Они азартны, хитроумны, связаны дружбой и цеховой солидарностью — до такой степени, что иногда, не ставя в курс шефиню, меняются порученными им делами. А дел в альпийском регионе и на ближнем побережье невпроворот. В Шамбери две восьмилетние девочки пропали на пути в школу. В Булонь-сюр-Мер пара найдена у подножия скал: то ли самоубийство, то ли неудачное селфи. Только что прогремела история с каннибализмом — ресторанный повар приготовил жаркое из своей жертвы: и кулинарное удовольствие доставил клиентам, и от тела избавился. В казино в Туке старушка выиграла в рулетку, и ее тут же пытались задушить в туалете. Есть еще несчастный случай на шоу трансвеститов, но это так, по мелочам.

Весь этот криминальный антураж нужен, чтобы зритель не скучал от перипетий производственно-социального фильма — именно таковы «Стервятники» в первой своей половине. В ней много рассуждений о трудностях журналистской профессии, природе преступности и окружающем ее общественном контексте. Герои сетуют, что «бумажная пресса уже лет 20 назад умерла». В статью одного из своих журналистов Маман вдувает такой пассаж: «Хищников становится все больше, когда же примут эффективные меры — химическую кастрацию?» Молодой журналист Обэн (Стефан Крепон) негодует: «Не писал я такого. Еще бы смертную казнь ввели». Мало-помалу главный сюжет опять выводит на убийство Джессики, которое расследуют Самюэль с Авой. Юная стажерка хорошо ориентируется в социальных сетях, а Джессика много чего постила в последнее время. Остается проверить тех, кто был подписан на ее аккаунт. Довольно быстро Ава приходит к выводу, что убийцы — молодые парни, белые, холостые, их увлечения — порно и футбол. Поиски выводят на группу таких мужчин — «инцелов», или «альтрайтов»; фильм послушно идет по следам дискуссий последних лет об активизировавшемся феминициде, о фашиствующей «Белой силе», о возрождении радикальных маскулинных и мизогинных движений в США и Европе.

Все это более или менее любопытно, но скорее напоминает газетную статью, а не художественный фильм.

Компенсацию — настоящий саспенс — зритель получает ближе к финалу, в сцене, где безоружные отец с дочерью оказываются поздно вечером в провинциальной глуши в придорожном ресторане «Наполеон» практически наедине с группой преступников.

Напряжение растет от кадра к кадру, драматургия строится на обмене взглядами и приглушенными репликами, наконец становится по-настоящему интересно. Не удивительно, что пережитое не только укрепляет Аву в выборе профессии, но сближает ее, до сих пор переживающую разрыв родителей, с не слишком примерным отцом. Какой детектив или триллер обходится хотя бы без легкого касания мелодрамы! «Стервятники» — не исключение.