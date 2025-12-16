Загробный треугольник

В прокат выходит романтическая комедия «Вечность» Дэвида Фрейна, создатели которой помещают классическую коллизию любовного треугольника в загробный мир. Главная героиня оказывается перед непростым выбором. Ее решение несколько разочаровало Юлию Шагельман, но ничуть не испортило впечатление от этой обаятельной картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К удивлению Ларри (Барри Праймус), после смерти его жена начинает тесно общаться со своим первым мужем

Фото: «Вольга» К удивлению Ларри (Барри Праймус), после смерти его жена начинает тесно общаться со своим первым мужем

Фото: «Вольга»

Джоан (Бетти Бакли) и Ларри (Барри Праймус) прожили в счастливом браке 65 лет и при этом сумели сохранить свежесть чувств. Хотя они ежеминутно препираются из-за любой мелочи, с первого взгляда понятно, что это скорее привычная игра и способ выразить любовь и заботу, чем настоящая ругань. Джоан больна раком, но Ларри твердо намерен оставаться с ней рядом в болезни и здравии, в горе и радости, пока смерть их не разлучит.

Это происходит быстрее, чем супруги могли ожидать, и — сюрприз! — первым уходит Ларри, самым нелепым образом: подавившись крендельком на семейном празднике, в окружении детей, внуков и правнуков. Он быстро приходит в себя, но почему-то в каком-то поезде и в облике самого себя молодого и полного сил (Майлз Теллер). У Ларри уходит довольно много времени, чтобы сообразить, что к чему, но все довольно просто: он попал в загробный мир, точнее, на первую его остановку — Перевалочный пункт. Здесь каждый возвращается в то время, когда был счастливее всего, поэтому Ларри здесь 35, кругом полно веселых десятилетних мальчишек и почти нет подростков.

Лучшее в фильме, сценарий которого написал дебютант в кино Патрик Каннэйн в соавторстве с режиссером Фрейном,— это подробное, интересное и хорошо продуманное устройство посмертия.

На Перевалочном пункте души умерших должны определиться, как они хотят провести загробную вечность. Есть множество миров на выбор: Пляжный Мир, Горный Мир, Мир Вечной Весны, Мир Капитализма, где правит алчность, всегда переполненный Мир Без Мужчин и так далее. Сам Перевалочный пункт похож на огромный выставочный центр со стендами разных миров, куда их агенты на все лады заманивают растерявшиеся души, а разобраться в этом хаосе последним помогают ЗК (загробные консультанты).

Ларри, естественно, решает дождаться любимую жену, а вместе с ней уже выбрать свою вечность. Тем более что Джоан по всем признакам осталось совсем недолго. Но оказывается — ждет он ее не один. Вот уже 67 лет в надежде встретить любимую на Перевалочном пункте провел ее первый муж Люк (Каллум Тернер), погибший на войне. И когда там появится помолодевшая Джоан (Элизабет Олсен), ей придется решать, с кем из них двоих провести вечность. А переживать за них будут загробные консультанты: ЗК Ларри по имени Анна (Давайн Джой Рэндольф), поддерживающая своего клиента, и ЗК Джоан — Райан (Джон Эрли), неприкрыто «болеющий» за Люка.

«Вечность», хоть и снималась она в 2024 году по сценарию, написанному в 2022-м, обладает подзабытым уже лоском студийных ромкомов с сильным актерским составом, выходивших на экраны с конца 1980-х и примерно до середины 2000-х.

Особенно это заметно по тому, с каким размахом снят потусторонний мир, полный забавных, остроумных деталей. Да и сама интрига с загробными возлюбленными напоминает такие картины, как «Шансы есть» (1989), «Подмена» (1991), «Между небом и землей» (2005) и, конечно, «Призрак» (1990). А если взять более мелодраматический аспект, который в фильме тоже присутствует, можно вспомнить даже голливудскую классику «Лестница в небо» (1946).

Однако вопрос перед героями — всеми, а не только Джоан — стоит самый что ни на есть вечный: как прожить жизнь без сожалений о неправильных выборах? И чем сердце успокоится: первой любовью с ее восторгами или долгой совместной жизнью с ее черными и белыми полосами? И кто ближе — человек, который поставил тебя на пьедестал, или тот, что видел тебя и в самые непривлекательные моменты? Когда на кону вечность, принять решение становится еще сложнее.

Думается, будь этот фильм снят лет десять назад, выбор героини мог бы быть другим. Однако мир все больше разворачивается в сторону традиционных ценностей, и в соответствии с ними поступает и Джоан — однако и для такого решения нужна недюжинная смелость. Возможно, не все согласятся с ее финальным выбором, зато фильм дарит зрителям возможность провести пусть не вечность, а два часа в волшебном Мире Романтических Комедий, где все молоды, красивы и так или иначе счастливы.