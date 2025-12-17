Главные новости за 17 декабря. Новороссийск

В следующем году в Новороссийске обустроят восемь новых платных парковок. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании комитета по вопросам транспорта.

В Новороссийске прошло торжественное открытие транспортной развязки на проспекте Дзержинского.

За ночь над Черным морем сбили восемь украинских БПЛА.

После вмешательства прокуратуры участнику СВО и его семье выделили земельный участок в Анапе. Ранее муниципалитет отказал супруге военнослужащего в предоставлении участка.

В Новороссийске в ходе судебных разбирательств в пользу государства конфисковали автомобиль мужчины за нетрезвую езду. Он отправится в колонию строгого режима с учетом неотбытого ранее наказания.

Три спортивные площадки в разных районах обновили в Новороссийске. В планах до конца года благоустроить еще три участка, на эти цели уйдет более двух млн руб.

Почти 42 млн руб. выделили на разработку схемы ливневой канализации в Анапе, о чем свидетельствует опубликованный тендер в ЕИС «Закупки». Схема должна быть разработана с учетом плана по строительству системы ливневой канализации до 2043 года.