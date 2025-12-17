Автомобиль осужденного за пьяную езду конфисковали в счет государства в Новороссийске

У жителя Новороссийска, осужденного за вождение в нетрезвом виде, конфисковали автомобиль в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в июне текущего года местный житель, находясь в состоянии опьянения, ездил по улицам города на автомобиле «Форд». В ходе проверки документов этот факт зафиксировали сотрудники правоохранительных органов, а позже установили, что мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление.

В отношении жителя города возбудили уголовное дело. На данный момент расследование уже завершено.

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес наказание в виде лишения свободы сроком на год и десять месяцев, гражданина также лишили водительских прав на пять лет. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, конфисковал «Форд» в доход государства.

София Моисеенко