Автомобиль осужденного за пьяную езду конфисковали в счет государства в Новороссийске
У жителя Новороссийска, осужденного за вождение в нетрезвом виде, конфисковали автомобиль в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в июне текущего года местный житель, находясь в состоянии опьянения, ездил по улицам города на автомобиле «Форд». В ходе проверки документов этот факт зафиксировали сотрудники правоохранительных органов, а позже установили, что мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление.
В отношении жителя города возбудили уголовное дело. На данный момент расследование уже завершено.
Октябрьский районный суд Новороссийска вынес наказание в виде лишения свободы сроком на год и десять месяцев, гражданина также лишили водительских прав на пять лет. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, конфисковал «Форд» в доход государства.