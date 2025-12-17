В Новороссийске торжественно открыли транспортную развязку на Дзержинского

В Новороссийске открыли кольцевое движение по обновленному участку проспекта Дзержинского — от улицы Южной до улицы Мурата Ахеджака стоимостью 565 млн руб. Торжественный пуск объявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Хотелось бы поблагодарить специалистов, которые участвовали в реализации этого проекта. Отдельные слова благодарности губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за финансирование. 565 млн руб. — огромная сумма»,— сказал мэр.

Глава города подчеркнул, что открытие развязки состоялось на две недели раньше, чем предусмотрено контрактом.

Схема движения транспорта на данном участке изменится с 14:00. Как отметили в городском управлении дорог, приоритет движения будет по проспекту Дзержинского. До конца года здесь будет введено светофорное регулирование.

Власти города уверены, что реконструкция участка повысит безопасность дорожного движения, увеличит пропускную способность и улучшит дорожную инфраструктуру Южного района.

Наталья Решетняк