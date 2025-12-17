Семье участника СВО выделили участок в Анапе после вмешательства прокуратуры
Семья военнослужащего получила в собственность земельный участок в Анапе после проверки прокуратуры. По информации прокуратуры Краснодарского края, ранее муниципалитет отказывал супруге участника СВО в предоставлении участка.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Прокуратура установила, что администрация Анапы незаконно отказала женщине в получении земельного участка из-за отсутствия сведений о проживании военнослужащего на территории Краснодарского края. Факт проживания участника СВО на Кубани ведомство зафиксировало в судебном порядке, установлено, что мужчина жил в регионе в момент заключения контракта с ВС РФ.
Восстановить права военнослужащего и его семьи удалось после вмешательства прокуратуры. В настоящее время семья участника СВО из Анапы уже получила земельный участок в собственность.