Новые платные парковки появятся в Новороссийске в 2026 году
В наступающем году в Новороссийске откроют восемь новых платных парковок. Об этом сообщает городская дума, ссылаясь на прошедшее заседание комитета по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным гордумы Новороссийска, платные парковочные пространства организуют в центре города. Депутаты утвердили следующие адреса:
- ул. Карла Маркса (нечетная сторона, от ул Цедрика до ул Толстого)
- набережная им. Адмирала Серебрякова (в р-не памятника Неизвестному матросу)
- ул. Исаева (четная сторона, от пр. Ленина до набережной им. Адмирала Серебрякова)
- ул. Леднева
- ул. Толстого (от ул Энгельса до ул Карла Маркса)
- ул. Энгельса (от ул Исаева до ул Толстого)
- ул. Советов (четная сторона, от ул Толстого до ул Леднева)
- ул. Мира (четная и нечетная сторона, от ул Магистральная до ул Цедрика).
Платные парковки будут работать без паркоматов. Жители и гости города смогут оплачивать место на парковке при помощи банкоматов, через приложение Сбербанка и «РуПаркинг». В том числе, оплату можно будет производить через смс-сообщение или на сайте платного парковочного пространства.
Время бесплатной парковки депутаты решили увеличить с 15 до 20 минут. Ранее депутат Виталий Пронькин предлагал ввести на платных парковках Новороссийска один бесплатный час, но другие парламентарии отказались от данной инициативы. Депутат Дмитрий Баринов инициировал создание большого парковочного пространства с доступными ценами на следующем заседании комитета.