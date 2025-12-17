Новые платные парковки появятся в Новороссийске в 2026 году

В наступающем году в Новороссийске откроют восемь новых платных парковок. Об этом сообщает городская дума, ссылаясь на прошедшее заседание комитета по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным гордумы Новороссийска, платные парковочные пространства организуют в центре города. Депутаты утвердили следующие адреса:

ул. Карла Маркса (нечетная сторона, от ул Цедрика до ул Толстого)

набережная им. Адмирала Серебрякова (в р-не памятника Неизвестному матросу)

ул. Исаева (четная сторона, от пр. Ленина до набережной им. Адмирала Серебрякова)

ул. Леднева

ул. Толстого (от ул Энгельса до ул Карла Маркса)

ул. Энгельса (от ул Исаева до ул Толстого)

ул. Советов (четная сторона, от ул Толстого до ул Леднева)

ул. Мира (четная и нечетная сторона, от ул Магистральная до ул Цедрика).

Платные парковки будут работать без паркоматов. Жители и гости города смогут оплачивать место на парковке при помощи банкоматов, через приложение Сбербанка и «РуПаркинг». В том числе, оплату можно будет производить через смс-сообщение или на сайте платного парковочного пространства.

Время бесплатной парковки депутаты решили увеличить с 15 до 20 минут. Ранее депутат Виталий Пронькин предлагал ввести на платных парковках Новороссийска один бесплатный час, но другие парламентарии отказались от данной инициативы. Депутат Дмитрий Баринов инициировал создание большого парковочного пространства с доступными ценами на следующем заседании комитета.

София Моисеенко