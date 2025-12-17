Три спортивные площадки обновили в Новороссийске

В Центральном, Приморском и Южном районах Новороссийска отремонтировали спортивные площадки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Инфраструктуру спортивных площадок обновили на улице Алексеева, 25А, на улице Гайдара и на ул. Пионерская, 33-37. По словам мэра Новороссийска, на участках заменили старое покрытие, установили новое оборудование. Наиболее масштабными оказались работы на улице Пионерской, где выполнили комплекс ремонтных мероприятий, обустроили бетонное основание и произвели монтаж ограждения.

Андрей Кравченко заявил, что с начала года в Новороссийске обновили шесть спортивных площадок. До конца декабря работы планируется выполнить на Молодежной, 6, Циолковского, 7 и Тобольской, 5.

Согласно сведениям ЕИС «Закупки», на обустройство спортивной площадки на ул. Молодежная, 6 из муниципального бюджета уйдет более 800 тыс. руб., а работы на ул. Тобольская, 5 обойдутся местной казне в сумму свыше 2 млн руб. На устройство резинового покрытия на площадке по ул. Циолковского, 7 в июне 2021 года выделяли почти 623 тыс. руб.

София Моисеенко