На разработку схемы канализации в Анапе выделили почти 42 млн рублей

Администрация Анапы ищет подрядчика на разработку схемы ливневой канализации муниципального округа, в который входит Супсех, Витязево и станица Анапская. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Разработка схемы ливневой канализации обойдется бюджету Анапы в 41,9 млн руб. Вся сумма выделяется на предстоящий год. В описании объекта закупки указывается, что подрядчик должен будет завершить работы в срок до 30 декабря 2026 года.

Схему ливневок необходимо разработать для последующего производства капитальных работ. Строительство ливневой канализации по утвержденному проекту будет осуществляться вплоть до 2043 года, как указывается в техническом задании. Также планируется создать электронную модель системы ливневой канализации Анапы.

Общая протяженность сетей составляет 25 км. В техническом задании значится, что на территории муниципального округа в границах ливневой системы отсутствуют очистные сооружения и насосные станции.

София Моисеенко