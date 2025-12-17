Главные новости за 17 декабря. Сочи

В Сочи сотрудники ФСБ России совместно с представителями Службы государственной безопасности Республики Абхазия задержали граждан России — отца и дочь, подозреваемых в сборе информации о Вооруженных силах РФ и намерении выехать на Украину для участия в боевых действиях. Фигуранты самостоятельно вышли на связь с представителями данной структуры через мессенджер Telegram и после получения инструкций осуществляли пособническую деятельность.

В Сочи в рамках подготовки к зимнему курортному сезону проведены очередные межведомственные рейды на ключевых объектах транспортной инфраструктуры. Проверки прошли на железнодорожных вокзалах и в аэропорту с участием сотрудников департамента транспорта, сочинского линейного управления МВД на транспорте, Ространснадзора и представителей администраций внутригородских районов.

РЖД в декабре возобновляют курсирование специализированных туристических поездов «Лыжная стрела», предназначенных для пассажиров, планирующих поездки на популярные зимние курорты России. В маршрутную сеть вновь включен горный кластер Сочи.

Сочи вошел в тройку наиболее популярных туристических направлений среди состоятельных россиян по итогам 2025 года. Спрос на путешествия по России увеличился на 6% год к году, несмотря на более высокие темпы роста зарубежных поездок, которые прибавили 39%.

Сочинская транспортная прокуратура по итогам проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявила нарушения при реализации пищевой продукции на объектах морского транспорта. Надзорные мероприятия были направлены на защиту прав пассажиров и соблюдение обязательных санитарных и технических требований.