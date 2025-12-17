ФСБ задержала в Сочи отца и дочь по подозрению в пособничестве террористам

В Сочи сотрудники ФСБ России совместно с представителями Службы государственной безопасности Республики Абхазия задержали граждан России — отца и дочь, подозреваемых в сборе информации о Вооруженных силах РФ и намерении выехать на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержанные планировали вступить в военизированное формирование, курируемое Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, которое признано террористической организацией и запрещено на территории России. Следствие установило, что фигуранты самостоятельно вышли на связь с представителями данной структуры через мессенджер Telegram и после получения инструкций осуществляли пособническую деятельность.

Как уточняется, они собирали сведения о действующих российских военнослужащих и готовились к выезду за пределы страны для участия в боевых действиях против России. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам приготовления к преступлению и участия в деятельности террористической организации. Расследование продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб.

Мария Удовик