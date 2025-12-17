РЖД запускают «Лыжные стрелы» в горный кластер Сочи

РЖД в декабре возобновляют курсирование специализированных туристических поездов «Лыжная стрела», предназначенных для пассажиров, планирующих поездки на популярные зимние курорты России. В маршрутную сеть вновь включен горный кластер Сочи, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, поезд №930/929 «Лыжная стрела» будет следовать из Ростова-на-Дону в направлении курорта «Роза Хутор». По пути предусмотрены остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере, что позволит воспользоваться поездом жителям и гостям сразу нескольких городов Кубани.

Кроме того, на коротких маршрутах туристические составы будут курсировать непосредственно в «Розу Хутор» из Сочи, аэропорта, Имеретинского курорта и Лазаревского, обеспечивая транспортную доступность горнолыжной инфраструктуры в высокий сезон.

В РЖД также напомнили, что на период новогодних праздников назначены дополнительные поезда дальнего следования в сообщении с курортами Краснодарского края. Более десяти дополнительных пар свяжут Адлер, Имеретинский курорт, Новороссийск и Анапу с крупнейшими городами страны. Пиковыми датами отправления пассажиров в праздничный период, по прогнозу компании, станут 30 декабря и 11 января.

Мария Удовик