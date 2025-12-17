В Сочи перед пиковым сезоном ужесточили контроль на вокзалах и в аэропорту

В Сочи в рамках подготовки к зимнему курортному сезону проведены очередные межведомственные рейды на ключевых объектах транспортной инфраструктуры. Проверки прошли на железнодорожных вокзалах и в аэропорту с участием сотрудников департамента транспорта, сочинского линейного управления МВД на транспорте, Ространснадзора и представителей администраций внутригородских районов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Основное внимание рабочей группы было сосредоточено на выявлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок, включая работу нелегальных такси и так называемых зазывал. По итогам рейдов за последнюю неделю к административной ответственности привлечены 14 автовладельцев, четыре транспортных средства эвакуированы и помещены на платную штрафстоянку.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи отметили, что в преддверии зимнего сезона и новогодних праздников контроль на территории аэропорта и вблизи вокзалов усилен в связи с ростом пассажиропотока. Одновременно ведется мониторинг соблюдения правил парковки, а неправильно размещенные автомобили подлежат эвакуации. С середины декабря также усилена работа эвакуационных служб в горном кластере, при этом въезд на Красную Поляну автомобилей на летней резине будет ограничен.

По прогнозам, в период с 25 декабря по 13 января аэропорт Сочи обслужит порядка 575 тыс. пассажиров и около 3,6 тыс. рейсов. Для повышения транспортной доступности и противодействия нелегальным перевозчикам на территории аэропорта задействованы стационарные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. В пиковые дни на подъездных путях планируется дежурство экипажей ГИБДД и службы эвакуации.

Мария Удовик