В Сочи пресекли нарушения при продаже еды на морском транспорте

Сочинская транспортная прокуратура по итогам проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявила нарушения при реализации пищевой продукции на объектах морского транспорта. Надзорные мероприятия были направлены на защиту прав пассажиров и соблюдение обязательных санитарных и технических требований, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки установлены факты отсутствия медицинской документации у персонала, а также несоблюдения правил хранения и продажи продуктов питания. Выявленные нарушения создавали риски для санитарно-эпидемиологической безопасности пассажиров.

По результатам надзорных мероприятий руководителям организаций внесены представления, которые были рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены. В отношении пяти юридических лиц и трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении требований технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 и ст. 6.6 КоАП РФ. Рассмотрение дел находится на контроле транспортной прокуратуры.

Мария Удовик