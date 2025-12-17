Сочи вошел в тройку самых востребованных направлений у VIP-туристов

Сочи вошел в тройку наиболее популярных туристических направлений среди состоятельных россиян по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий «Туту», проанализировавшего структуру и динамику поездок пассажиров премиального сегмента.

Согласно исследованию, в 2025 году обеспеченные россияне стали путешествовать на 11% чаще по сравнению с предыдущим годом. При этом основная часть поездок по-прежнему приходится на внутренние направления, на которые приходится 78% всех перелетов. Спрос на путешествия по России увеличился на 6% год к году, несмотря на более высокие темпы роста зарубежных поездок, которые прибавили 39%.

Внутри страны наиболее востребованным направлением остается Москва, на которую приходится 30% авиабилетов, приобретенных состоятельными путешественниками. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 11% и Сочи, занявший третье место с показателем 10%. В пятерку лидеров также вошли Минеральные Воды и Калининград, а наибольшую динамику роста показали дальневосточные направления — Владивосток и Благовещенск, где спрос увеличился вдвое.

На международных маршрутах состоятельные россияне в 2025 году чаще всего выбирали Турцию, Китай и ОАЭ. На эти страны пришлось соответственно 15%, 14% и 9% зарубежных перелетов. Существенный рост интереса также зафиксирован к Белоруссии и Узбекистану. По данным «Туту», число поездок в Китай, Францию и Таиланд за год удвоилось, а спрос на направления Ближнего Востока и Центральной Азии продолжил устойчиво расти.

Аналитики отмечают, что, несмотря на расширение географии зарубежных путешествий, внутренний туризм сохраняет ключевую роль в структуре поездок состоятельных россиян, а Сочи остается одним из наиболее стабильных и привлекательных курортных направлений страны.

Мария Удовик