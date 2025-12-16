Главные новости за 16 декабря. Сочи

Горнолыжные курорты Сочи возглавили рейтинг самых дорогих направлений для зимнего отдыха в России в сезоне 2025–2026. Один день на курортах «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» обходится туристам в среднем от 25,1 тыс. до 27,6 тыс. руб., что делает сочинский горный кластер наиболее затратным в стране.

Власти Сочи рассматривают возможность восстановления пляжных территорий с привлечением федерального финансирования. На курорте фиксируется деградация пляжной инфраструктуры, в связи с чем муниципалитет ведет работу с Министерством строительства РФ для включения соответствующих проектов в профильные государственные программы.

Сегодня в Лазаревском районе Сочи произошла авария с участием 44-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта». Водитель, следуя по Батумскому шоссе в направлении Сочи из Туапсе, сбил 63-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, но в пределах видимости пешеходного перехода.

Курорт «Роза Хутор» объявил о переносе начала горнолыжного сезона. Открытие трасс для лыжников и сноубордистов запланировано не ранее 29 декабря. В администрации курорта пояснили, что погодные условия в декабре не позволили в полном объеме задействовать систему искусственного оснежения, необходимую для формирования безопасных и комфортных условий катания.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о передаче в доход Российской Федерации 100% доли в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Апелляционная жалоба конечного владельца компании Шахлара Новрузова была отклонена, в результате чего судебный акт первой инстанции, вынесенный по иску Генеральной прокуратуры РФ, вступил в законную силу.