Отдых в горах Сочи оказался самым затратным в сезоне 2025–2026

Горнолыжные курорты Сочи возглавили рейтинг самых дорогих направлений для зимнего отдыха в России в сезоне 2025–2026, следует из совместного исследования сервисов 2ГИС и «Отелло». По оценке аналитиков, один день на курортах «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» обходится туристам в среднем от 25,1 тыс. до 27,6 тыс. руб., что делает сочинский горный кластер наиболее затратным в стране. При этом, несмотря на высокий уровень цен, именно эти курорты остаются самыми востребованными и входят в тройку лидеров по бронированиям.

В целом средняя стоимость одного дня горнолыжного отдыха в России составила 16,9 тыс. руб. на человека, что на 5% превышает показатель прошлого сезона. Рост затрат аналитики связывают в первую очередь с подорожанием ски-пассов, проката инвентаря и питания в заведениях, расположенных рядом с трассами, тогда как цены на наиболее доступные гостиничные номера остались на уровне прошлого года.

Наиболее бюджетные варианты горнолыжного отдыха зафиксированы в регионах Сибири и юга страны. Самым доступным курортом стала «Гора Соболиная» в Иркутской области, где день отдыха оценивается в 8,1 тыс. руб. В число направлений с минимальными расходами также вошли «Абзаково» в Башкирии со средним чеком 10,1 тыс. руб. и «Архыз» в Карачаево-Черкесии, где туристы тратят около 12,9 тыс. руб. в день.

В расчетах учитывались расходы на проживание в гостинице в пешей доступности от курорта, питание, ски-пасс и аренду оборудования. Цены приведены без учета новогодних каникул, которые традиционно отличаются повышенными тарифами и не отражают средний уровень затрат в течение всего сезона.

Мария Удовик