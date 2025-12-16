Сочи рассчитывает привлечь федеральные средства на обновление пляжей

Власти Сочи рассматривают возможность восстановления пляжных территорий с привлечением федерального финансирования, пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации курорта Андрея Прошунина. По его словам, на курорте фиксируется деградация пляжной инфраструктуры, в связи с чем муниципалитет ведет работу с Министерством строительства РФ для включения соответствующих проектов в профильные государственные программы.

Пляжи Сочи функционируют круглогодично: в осенне-зимний период на курорте действует более 30 зимних пляжей, а к летнему сезону открываются летние, число которых в 2025 году достигло 180. Одновременно в центральной части города реализуется первый этап благоустройства Приморской набережной, построенной в 1984 году. Реконструкция предусматривает увеличение прогулочных зон в 2,5 раза и расширение пляжных территорий вдвое, а также создание новых пространств для отдыха, спорта и проведения городских мероприятий. Проект планируется полностью завершить в течение пяти лет, заверил глава города-курорта.

Сочи остается одним из ключевых туристических центров страны: в 2024 году курорт принял рекордные 8 млн туристов. По оценкам экспертов, к 2030 году турпоток может увеличиться до 10 млн человек.

До 2033 года в Сочи планируется реализовать 60 инвестиционных проектов, которые помогут улучшить городскую инфраструктуру и качество жизни. Каждый проект имеет свои параметры, такие как высота зданий, количество номеров и площадь зеленых зон, отметил глава курорта Андрей Прошунин. Для усиления гарантий в этой сфере прорабатывается возможность введения инфраструктурного сбора с четким регламентом, который станет дополнительным механизмом развития городской среды.

Мария Удовик