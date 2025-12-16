Открытие сезона катания на Розе Хутор отложили из-за нехватки снега

Курорт «Роза Хутор» объявил о переносе начала горнолыжного сезона. Открытие трасс для лыжников и сноубордистов запланировано не ранее 29 декабря. Решение связано с аномально теплым началом зимы и недостаточным снежным покровом, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В администрации курорта пояснили, что погодные условия в декабре не позволили в полном объеме задействовать систему искусственного оснежения, необходимую для формирования безопасных и комфортных условий катания. В связи с этим было принято решение отложить старт сезона, поставив в приоритет безопасность гостей.

Для туристов, ранее приобретших ски-пассы на период с 19 по 28 декабря, предусмотрен возврат средств. Информация о порядке возврата будет направлена покупателям по электронной почте.

Ранее о неопределенных сроках открытия сезона также сообщил курорт «Красная Поляна». В сообщении отмечалось, что запуск трасс напрямую зависит от погодных условий и накопления достаточного объема снега.

Вместе с тем горнолыжные курорты Сочи стали самыми дорогими местами для зимнего отдыха в России в сезоне 2025–2026. Один день на курортах «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» стоит от 25,1 тыс. до 27,6 тыс. руб., что делает эти курорты самыми затратными в стране. Несмотря на высокие цены, они остаются популярными и входят в тройку лидеров по бронированиям.

Наиболее бюджетные варианты горнолыжного отдыха находятся в Сибири и на юге страны. Самым доступным курортом стала «Гора Соболиная» в Иркутской области, где день отдыха стоит 8,1 тыс. руб. Также недорогие курорты — «Абзаково» в Башкирии (10,1 тыс. руб.) и «Архыз» в Карачаево-Черкесии (около 12,9 тыс. руб.).

