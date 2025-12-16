Апелляция утвердила передачу перевалочного комплекса в Туапсе в доход РФ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о передаче в доход Российской Федерации 100% доли в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Апелляционная жалоба конечного владельца компании Шахлара Новрузова была отклонена, в результате чего судебный акт первой инстанции, вынесенный по иску Генеральной прокуратуры РФ, вступил в законную силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для обращения надзорного ведомства в суд стали результаты проверок, в ходе которых, по версии Генпрокуратуры, были выявлены факты выбытия имущества из государственной собственности и установления иностранного контроля над объектом, имеющим стратегическое значение.

ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» расположено на территории морского порта Туапсе и располагает земельным участком площадью около двух гектаров, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными мощностями. Годовой объем перевалки превышает 960 тыс. тонн грузов, включая поставки из Турции и Азербайджана. Стоимость активов компании оценивается более чем в 1 млрд руб., годовая выручка — свыше 200 млн руб. Объекты предприятия функционируют как транспортный терминал, интегрированный в инфраструктуру порта Туапсе.

Согласно материалам дела, Шахлар Новрузов также фигурирует в уголовном деле, связанном с попыткой хищения недвижимости на сумму 919 млн руб., и находится под стражей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2008 году; в 2014 году контроль над ней перешел к Новрузову, а с 2015 года бенефициаром значилась офшорная компания Vonixel Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Мария Удовик